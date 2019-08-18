Олег Знарок: «Спартак» готов на 70 процентов»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после товарищеского матча против «Динамо» (2:0) отметил, что подопечные готовы к сезону на 70 процентов. По его словам, все четыре звена равны.

— Пока мы даже не отпускали нагрузки. Предсезонные игры важны для того, чтобы посмотреть сочетания, мы их постоянно меняем, — цитирует ТАСС Знарка. — Не так много времени, чтобы наиграть большинство и меньшинство, важно поймать игровой тонус. Сейчас мы готовы процентов на 70.

Думаю, что в принципе у нас все четыре звена равные, все могут забить. У нас достаточно защитников для того, чтобы делать ротацию, это очень важно. По селекции никогда не получается все. Здесь и бюджет влияет, появился (шведский защитник) Патрик Херсли, но не за те деньги, за которые он играл в СКА.