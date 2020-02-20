Олег Знарок: «Большинство решило многое»
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (6:3).
— Интересная была игра, конечно. Было много удалений с одной и другой стороны. Большинство сегодня решило многое, — цитирует тренера официальный сайт красно-белых. — Ребята грамотно сыграли, тактически в том числе, поэтому все получилось.
— Важно ли вам было взять реванш у «Ак Барса» или настрой сегодня на игру связан с тем, что это был последний матч регулярного чемпионата на домашней арене?
— Мы настраиваемся на каждый матч, проигрывать обидно всегда.
— Эта победа показала, что вы готовы с «Динамо» побиться в плей-офф?
— Загадывать не стоит. Выйдет как выйдет. Но от нас в данной ситуации мало что зависит.
— Вы Юрзинова поздравили с днем рождения?
— Вы как считаете? Я с утра поздравляю близких мне людей.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-20-02-20/