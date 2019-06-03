13:32 | Хоккей — КХЛ

Олег Ли продлил контракт со СКА

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Нападающий Олег Ли подписал новый контракт до конца сезона-2019/20 со СКА, информирует официальный Твиттер армейцев.

В прошедшем сезоне 28-летний россиянин провел 30 матчей за СКА и набрал 3 (2+1) очка.

Ли перешел в армейскую команду перед началом сезона 2018/19, в составе СКА стал бронзовым призером чемпионатов России и КХЛ.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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