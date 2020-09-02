Окулов не считает, что изменения в составе сильно повлияют на ЦСКА

Нападающий ЦСКА Константин Окулов не думает, что изменения в составе сильно повлияют на игру команды. Армейцев покинули Кирилл Капризов, Линден Вей, Михаил Григоренко, Илья Сорокин, Александр Романов, Никита Нестеров, Алексей Марченко, Сергей Толчинский, Сергей Калинин и Иржи Секач.

— Понятное дело, что ушли сильные игроки, — цитируют «Известия» Окулова. — Но и сейчас в команде есть высококлассные хоккеисты. Посмотрите, к нам пришел Николай Голдобин. И иностранцы у нас сильные. К тому же Антон Слепышев очень прилично прибавил. Я не думаю, что мы так много потеряем в плане забитых голов. Одни ушли, другие пришли на их места и будут забрасывать свои шайбы. Верю, что все у нас будет хорошо. Надо просто всем привыкнуть, что парни уехали. Никто не спорит, что они очень много дали нашей команде. Но жизнь продолжается. Мы только удачи им желаем в будущем. Однако не думаю, что изменения в составе сильно повлияют на ЦСКА.