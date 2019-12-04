Обвиняемый по делу Кондратьева: «Обматерили меня, а я еще должен был получить по морде за это?»

Обвиняемый в избиении капитана «Амура» Максима Кондратьева Алексей Марков в интервью «СЭ» рассказал, из-за чего возник конфликт.

— Зачем вы вышли из машины?

— Посмотреть повреждения уже после того, как жена Кондратьева залезла на полтуловища ко мне в машину и обматерила меня. Царапина осталась и на их, и на моей машине. Впоследствии я узнал, что ее отказываются возить почти все хабаровские службы такси, потому что постоянно буянит. Просто его жена не умеет себя вести, а он, когда выпил, не мог не показать, что он для нее герой и рыцарь. Только от кого он пытался защитить? Ведь обматерили меня, а я еще должен был получить по морде за это? Меня расстраивает, что люди хорошо знают Кондратьева, и мало в это верят.

— Другие свидетели были?

— Конечно, были прохожие, которые сами писали в СМИ о том, что видели это своими глазами. Кстати, за самой первой записью видеонаблюдения гонялись полгорода, чтобы ее не публиковали. Остальные камеры по чистой случайности смотрели в другую сторону. У меня есть видео того, как они втроем пьют в ресторане незадолго до происшествия. Из заведения они ушли последними, хотя Кондратьев даже не играл. (Евгений Белоусов)

«Меня обматерили, а я еще должен получить за это по морде?» Новый поворот в скандале с капитаном «Амура»