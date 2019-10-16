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Николай Заварухин: «Ребята вышли на третий период, как на последнюю игру чемпионата»

16 октября 2019, 23:36
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Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча против «Спартака» (2:1).

— Я хотел бы поблагодарить ребят, они вышли на третий период, как на последнюю игру в чемпионате, — приводит слова тренера ТАСС. — Мы с тренерским штабом поговорили с хоккеистами во втором перерыве по-мужски, и это сработало. Отличная поддержка у нас сегодня была, болельщиков было слышно весь матч, без них мы бы не добились сегодняшнего результата.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7009580

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