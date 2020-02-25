Николай Заварухин: «Овчинникову пока рановато, но мы будем его развивать»
25 февраля 2020, 20:05
Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:1).
— Здорово, что реализовали моменты. Были у нас шероховатости при выходе из зоны, когда «Металлург» прессинговал, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Над этим надо работать. Это то, что поможет нам в плей-офф. Немного настораживает то, что в большинстве моменты есть, а голов нет.
Дмитрий Овчинников неплохо дебютировал, раз команда выиграла. Пока ему рановато, но мы будем его развивать. Даем шанс молодым ребятам. Показываем, что на них рассчитываем.
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