Николай Цулыгин: «Откуда мы смотрели офсайд у «Авангарда», было очень спорно»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5) в первом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. «Салават» взял запрос на шайбу Семенова, сделавшую счет 4:2, но судьи не обнаружили офсайда и выписали уфимцам малый штраф.

— Достаточно неплохо провели первый период, неплохо двигались, — сказал Цулыгин. — Хотели провести таким же образом второй период, но не вышло, и это предопределило результат игры.

Пашнин махал руками не на ровном месте. Но защищать надо так, чтобы было обоюдное удаление. В этом эпизоде с Семеновым он переусердствовал.

Не жалею, что взял запрос на «вне игры», там было очень близко. Откуда мы смотрели, там было очень спорно. Судьи сами очень долго смотрели эпизод. Рискованный момент. При 0:0 мы бы не стали брать такой запрос.

После гола надо сыграть надежно и правильно, но сегодня это не получилось. По большинству — не было удалений, значит, надо заставлять соперника фолить, чтобы были конкретные удаления.

По Сошникову: он с командой тренируется, смотрим. Когда будет себя хорошо чувствовать, тогда и выйдет играть.

К Метсоле нет претензий, играл как мог. Забивали голы с пятака, здесь уже защитники не справились со своими обязанностями. Решили встряхнуть команду и дать игровое время Карееву, чтобы он тоже был готов. (Игорь Еронко)