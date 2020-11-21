Никитин оценил игру ЦСКА в матче против минского «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (5:1).

— Я думаю, что не лучшую игру провели сегодня, — приводит слова Никитина сайт ЦСКА. — Минск заставлял нас ошибаться. Ларс подтащил в паре моментов. Думаю, что сегодня все большинство решило. Но это хоккей, все моменты важны, тем более большинство.

Особо за таблицей не следим. Готовились играть против хорошей команды. Они и сегодня играли хорошо, но мы реализовали свои моменты в большинстве.