Никитин оценил игру ЦСКА в матче против минского «Динамо»
21 ноября 2020, 20:21
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (5:1).
— Я думаю, что не лучшую игру провели сегодня, — приводит слова Никитина сайт ЦСКА. — Минск заставлял нас ошибаться. Ларс подтащил в паре моментов. Думаю, что сегодня все большинство решило. Но это хоккей, все моменты важны, тем более большинство.
Особо за таблицей не следим. Готовились играть против хорошей команды. Они и сегодня играли хорошо, но мы реализовали свои моменты в большинстве.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/matchi/dinamo_minsk_tsska_poslematchevaya_press_konferentsiya_21_11_2020/
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