Никитин — о поражении от «Витязя»: «Нюансы решили исход игры»
27 декабря 2020, 21:04
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал исход матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (1:2).
«Тяжело играли, третий период можно занести в зачет. Нюансы решили исход игры — проиграли ключевое вбрасывание, — приводит слова тренера сайт ЦСКА. — Ротация? Ребята в сборной играли, получили приличную нагрузку, нужно было дать им время восстановиться. Трудно оценивать Юртайкина, для него это первая игра после большого перерыва».
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/matchi/igor_nikitin_nyuansy_reshili_iskhod_igry/
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