Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал исход матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (1:2).

«Тяжело играли, третий период можно занести в зачет. Нюансы решили исход игры — проиграли ключевое вбрасывание, — приводит слова тренера сайт ЦСКА. — Ротация? Ребята в сборной играли, получили приличную нагрузку, нужно было дать им время восстановиться. Трудно оценивать Юртайкина, для него это первая игра после большого перерыва».