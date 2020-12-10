Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:1).

«Ребята заслужили победу, все линии отработали ровно. Там, где допускались ошибки, Шарыченков хорошо выручил. Рад за Соркина. У него было много моментов, он никак не мог реализовать их. Если сравнивать две наши последние игры — стиль «Торпедо» отличается от омского. «Авангард» заставляет двигаться, «Торпедо» применяло больше выжидательную тактику, непросто было взламывать его оборону. А сегодня обе команды катались, у нас получилось лучше найти дырки в обороне соперника», — приводит слова Никтина официальный сайт КХЛ.