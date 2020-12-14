Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (0:3).

«Одна из наших худших игр в сезоне. Установка перед матчем была другой, нужно было ее выполнять, но мы этого не делали. Мы хотели играть красиво, забивать красивые голы. К сожалению, ничего не можем поделать. Готовимся к следующей игре, она будет последней перед перерывом, и очень важна для нас. Дебют Михеева пока тяжело оценить, посмотрим после пары игр», — приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ.