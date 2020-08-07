«Нефтяник» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче — 3:2. Все пять шайб были заброшены в первом периоде.

После окончания третьего клубы провели овертайм и серию буллитов.

Товарищеский матч

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (3:2, 0:0, 0:0)

Голы: Ядроец — 1 (Мулюков, Лапин), 3:45 — 1:0. Хамидуллин — 1 (Мокин), 7:25 — 2:0. Чивилев — 1 (Мотыгуллин), 15:32 — 2:1. Лапин — 1 (Назмутдинов), 19:14 — 3:1. Бякин — 1, 19:32 — 3:2.

Вратари: Минегалиев — Иванников.

Броски: 31 (12+9+10) — 29 (13+10+6).

Судьи: Милованов, Фролов.

7 августа. Альметьевск. ДС «Юбилейный».