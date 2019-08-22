«Нефтехимик» забросил шесть шайб в ворота ЦСК ВВС в контрольном матче

«Нефтехимик» обыграл ЦСК ВВС в товарищеском матче — 6:2.

В составе победителей Павел Порядин и Тимур Хафизов оформили дубли, еще по разу отличились Рафаэль Бикмуллин и Павел Куликов.

Хоккей

Товарищеский матч



«Нефтехимик» (Нижнекамск) — ЦСК ВВС (Самара) — 6:2 (1:0, 2:0, 3:2)



Голы: Порядин — 2 (Рыбаков, Черников), 10:01 — 1:0. Хафизов — 1 (Атюшов), 22:04 — 2:0. Падакин — 2 (мен., Куликов, Захарчук), 37:14 — 3:0. Бикмуллин — 2, 41:37 — 4:1. Хафизов — 2 (бол., Бикмуллин, Брынцев), 54:12 — 5:2. Куликов — 1 (бол., Казионов), 55:10 — 6:2.



Вратари: Барулин — Попков (Мамедов, 33:40).



Судьи: Лаврентьев, Милованов.



22 августа. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».