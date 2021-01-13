«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Йокерит»

«Нефтехимик» победил «Йокерит» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающую шайбу в овертайме забросил Рафаэль Бикмуллин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Энлунд — 2 (бол., Брынцев, Осипов), 0:41 — 1:0. Макмиллан — 2 (Юханссон, Бикмуллин), 8:58 — 2:0. О`Нилл — 9 (Хаапала, Скленичка), 12:26 — 2:1. Савинайнен — 13 (бол., Хаапала, Лев), 28:24 — 2:2. Бикмуллин — 6 (Галузин, Волгин), 64:42 — 3:2.

Вратари: Иванников — Юкури.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (10+5+11+3) — 35 (10+13+10+2).

Судьи: Оленин, Раводин.

13 января. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена». 883 зрителя.