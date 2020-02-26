«Нефтехимик» отыгрался с 0:2 в матче против «Адмирала»

«Нефтехимик» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Адмирал» со счетом 3:2.

Нижнекамцы смогли отыграться с 0:2, забросив три шайбы с 27-й минуты, и одержали третью победу подряд.

«Нефтехимик» с 64 очками занял 8-е место в Восточной конференции и встретится в плей-офф с «Ак Барсом». «Адмирал» с 56 очками занял 11-е место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Голы: Коростелев — 4, 2:46 — 1:0. Бакош — 19 (бол., Ахияров, Юнг), 18:22 — 2:0. Энлунд — 13, 26:09 — 2:1. Порядин — 14, 41:50 — 2:2. Хайруллин — 13 (Куликов), 56:53 — 2:3.

Вратари: Олкинуора — Барулин (Коротаев, 20:00, 58:54).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 22 (3+11+8) — 39 (9+15+15).

Судьи: Акузовский, Морозов.

26 февраля. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».