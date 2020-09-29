«Нефтехимик» на выезде обыграл «Куньлунь»

«Куньлунь» уступил «Нефтехимику» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Алексей Волгин, Марат Хайруллин, Павел Порядин и Александр Кучерявенко. У «Куньлуня» дубль оформил Тайлер Вон, еще одну шайбу забросил Глеб Зырянов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

Голы: Волгин — 2 (Хайруллин, Гудачек), 0:52 — 0:1. Хайруллин — 2 (Шиксатдаров, Гудачек), 6:36 — 0:2. Порядин — 3 (Осипов, Гудачек), 24:01 — 0:3. Вонг — 1 (Челиос), 26:25 — 1:3. Кучерявенко — 6 (Порядин, Семенов), 28:10 — 1:4. Вонг — 2 (Лофквист), 39:19 — 2:4. Зырянов — 1 (Шикин, Скворцов), 50:51 — 3:4.

Вратари: Шикин — Иванников.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 23 (7+3+13) — 39 (12+15+12).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

29 сентября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи». 674 зрителя.