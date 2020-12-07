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«Куньлунь» вырвал победу у «Нефтехимика»

21:20
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» принимал «Куньлунь». Гости вырвали победу со счетом 5:4.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:5 (2:1, 1:3, 1:1)

Голы: Уэрек — 6 (бол., Уэллман, Коллинс), 14:51 — 0:1. Волгин — 4 (Энлунд, Костицын), 16:47 — 1:1. Рантакари — 3 (бол., Хайруллин, Гудачек), 18:33 — 2:1. С. Фу — 3 (Локхарт), 20:18 — 2:2. Хафизов — 3 (Шиксатдаров, Порядин), 20:51 — 3:2. Вонг — 5 (Балдаев, Уэрек), 30:20 — 3:3. Шинкарук — 8 (С. Фу), 36:53 — 3:4. Гудачек — 11 (мен.), 41:43 — 4:4. Уэрек — 7 (Педан, Вонг), 47:51 — 4:5.

Вратари: Иванников (Барулин, 47:51, 58:02) — Шикин.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 33 (12+10+11) — 40 (13+15+12).

Судьи: Гофман, Оскирко.

7 декабря. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена». 753 зрителя.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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