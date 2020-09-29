Неделя звезд КХЛ перенесена на один год из-за ситуации с коронавирусом

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой КХЛ приняла решение отменить Неделю звезд хоккея, информирует официальный сайт лиги. Она должна была пройти в Риге.

Неделя звезд должна была начаться 16 января 2021 года матчем лучших хоккеистов Женской хоккейной лиги и Кубком Вызова МХЛ, а завершиться 23-24 января звездным уик-эндом на «Арене Рига». Было принято решение о переносе события на один год.

«Это очень тяжелое решение, — сказал президент КХЛ Алексей Морозов. — Впервые за 13 лет истории КХЛ болельщики не увидят шоу с участием лучших игроков, которое с 2016 года объединяет сразу три лиги. К сожалению, невозможно сейчас спрогнозировать, какой будет эпидемиологическая ситуация в январе 2021 года, а рисковать здоровьем хоккеистов и болельщиков мы не имеем права. КХЛ не рассматривала вариант проведения шоу без зрителей — в таком формате оно теряет всякий смысл.

Именно болельщики и хоккеисты, которые приезжают на Неделю звезд из разных стран — главные его участники, они создают непередаваемую атмосферу праздника. Уверен, что и вариант с частичным заполнением трибун в данной ситуации неприемлем. Только аншлаг делает это событие тем, чем оно всегда было — главным шоу сезона КХЛ. Поэтому лига, совместно с принимающей стороной, приняла решение отменить Неделю звезд хоккея в Риге.

Мы обязательно реализуем все то, что задумали, покажем всё, что хотели показать в январе будущего года. Поверьте, сделано было уже немало. Вместе встретимся в январе 2022 года".