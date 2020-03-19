«Не вернусь в Россию, даже если Кубок Гагарина не отменят». Шведский бомбардир «Салавата» отказался играть в плей-офф

Шведский хоккеист «Салавата Юлаева» Линус Умарк заявил, что уехал на родину и не собирается возвращаться в Россию.

— Я уехал домой, добрался до Швеции прошлой ночью, — цитирует Expressen.se Умарка. — Улетел в последний момент, сегодня было бы уже нельзя. Мы вместе с Юхой Метсолой, Теему Хартикайненом и Сакари Манинненом вместе оплатили самолет. Нам сказали оставаться дома. Я не вернусь в Россию, даже если Кубок Гагарина не отменят. Не знаю, все ли проблемы там решат, но сейчас трудные времена и матчи, скорее всего, не состоятся. Самое тяжелое — ситуация развивалась из стороны в сторону, все время звучали разные сообщения. Сейчас многие страны закрывают границы, в такие моменты хочется быть рядом с семьей. В первую очередь, посвящу время родным, но если говорить о моем хоккейном будущем... посмотрим. Скорее всего, не буду играть в Швеции, продолжу карьеру за рубежом.

Ранее КХЛ объявила о временной приостановке розыгрыша турнира до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса. От участия в плей-офф отказались «Йокерит» и «Барыс».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.