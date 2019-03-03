"Не реализовали большинство, а они забили свое". Кугрышев - о поражении от "Металлурга"

Нападающий "Салавата" Дмитрий Кугрышев после поражения от "Металлурга" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ (1:2 ОТ) заявил, что ключевым моментом встречи стало нереализованное большинство уфимского клуба.

- Не реализовали свое большинство, а они забили свое. Наверное, этот момент и стал ключевым сегодня, - приводит слова Кугрышева официальный сайт "Салавата". - Забивать надо, попроще, наверное, где-то сыграть и шайба зайдет. Все будет хорошо.

Как можно недооценивать магнитогорский "Металлург"? Даже матчи, в которых мы выиграли, не считаю, что мы провели в одной зоне. Была обоюдоострая игра, просто мы забили свои моменты, а они нет. Поэтому, какая недооценка может быть в плей-офф?

Счет в серии равный: 2-2. Следующий матч пройдет 5 марта в Магнитогорске.

Все о КХЛ - здесь