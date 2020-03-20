Форвард «Автомобилиста» Найджел Доус рассказал о том, как добирался в Канаду из-за коронавируса.

— Все быстро менялось, особенно учитывая ситуацию с закрытием границ в Европе, — цитирует Доуса Winnipeg Sun. — Они должны были закрыть границы во вторник вечером. Мы улетели во вторник утром, поэтому успели как раз вовремя.

Сейчас мы чувствуем себя гораздо спокойнее. Главным стрессом была опасность застрять там или попасть на карантин... или какие меры они примут для борьбы с коронавирусом. Так что для нас было огромным облегчением сесть на самолет и вернуться домой.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.