КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Нападающий Владислав Кара стал игроком «Спартака»

27 декабря 2020, 21:15
Теги:

Нападающий Владислав Кара заключил двусторонний контракт со «Спартаком», который будет действовать до 30 апреля 2021 года, сообщает сайт красно-белых.

22-летний форвард этот сезон начинал в «Северстали», принял участие в 17 матчах и набрал 3 (1+2) очка.

В КХЛ он также играл в составе «Ак Барса», в общей сложности форвард провел в лиге 96 игр, в которых на его счету 16 (8+8) очков.

«Спартак» и «Северсталь» произвели обмен. За права на Кару москвичи отдали нападающего Аристарха Фальковского.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/transfers/vladislav-kara-pereshyel-v-spartak/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир