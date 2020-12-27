Нападающий Владислав Кара стал игроком «Спартака»
27 декабря 2020, 21:15
Нападающий Владислав Кара заключил двусторонний контракт со «Спартаком», который будет действовать до 30 апреля 2021 года, сообщает сайт красно-белых.
22-летний форвард этот сезон начинал в «Северстали», принял участие в 17 матчах и набрал 3 (1+2) очка.
В КХЛ он также играл в составе «Ак Барса», в общей сложности форвард провел в лиге 96 игр, в которых на его счету 16 (8+8) очков.
«Спартак» и «Северсталь» произвели обмен. За права на Кару москвичи отдали нападающего Аристарха Фальковского.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/transfers/vladislav-kara-pereshyel-v-spartak/
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