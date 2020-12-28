Нападающий «Сибири» Владимир Первушин завершил карьеру хоккеиста, сообщает сайт клуба.

Форвард перешел в «Сибирь» в сезоне-2016/2017 и с тех пор был неотъемлемой частью команды. Всего он сыграл за Новосибирск 173 матча, в которых набрал 23 очка (15+8).

Отмечается, что 34-летний спортсмен останется в системе клуба, начав работу с юными хоккеистами детской школы «Сибири».