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Нападающий Дяденькин пополнил систему «Автомобилиста»

28 декабря 2020, 08:23
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«Автомобилист» подписал двусторонний контракт с нападающим Данилой Дяденьким, сообщает сайт клуба.

Хоккеист является воспитанником «Локомотива». В 2017 году нападающий дебютировал за «Локо» в МХЛ, с которым в 2019 году выиграл Кубок Харламова. Всего в МХЛ сыграл 134 матча, в которых набрал 65 (28+37) очков.

В следующем сезоне дебютировал в ВХЛ в составе воронежского «Бурана», сыграл 20 матчей, набрал 4 (1+3) очка.

Участник Кубка Глинки-Гретцки 2017 в составе сборной России (U-18).

Дополнительная информация:

http://www.hc-avto.ru/news/6144/

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