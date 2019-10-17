Нападающий «Динамо» Петерссон выбыл из строя до конца октября
17 октября 2019, 14:50
Нападающий московского «Динамо» Андре Петерссон выбыл из строя до конца октября, сообщает официальный сайт клуба.
Форвард Вячеслав Кулемин сумел избежать серьезного повреждения и сможет отправиться на ближайший выезд в Китай, где «Динамо» сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар».
В регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» занимает 4 место в Западной Конференции. От лидирующего ЦСКА бело-голубые отстают на 10 очков.
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