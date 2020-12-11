Нападающий «Амура» Полунин признан игроком дня в КХЛ

Нападающий «Амура» Александр Полунин признан лучшим игроком по итогам четверга в КХЛ.

Болельщики отдали форварду 57,39 процента голосов в опросе на странице лиги «ВКонтакте». В матче против «Витязя» (3:1) хоккеист забросил две шайбы.

Нападающий @hcamur Александр Полунин 3-й раз в карьере сделал дубль и, получив 57% голосов болельщиков, был признан игроком дня в КХЛ! pic.twitter.com/IxCDFlrghy — КХЛ (@khl) December 11, 2020

На втором месте расположился нападающий ЦСКА Никита Сошников (25,45 процента голосов). Третье место занял форвард СКА Андрей Кузьменко (8,17 процента).

«Амур», набрав 30 баллов, занимает 10 место на «Востоке».