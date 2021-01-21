Нападающий «Ак Барса» Петров стал отцом
10:50
Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров стал отцом, сообщает пресс-служба казанского клуба.
У 30-летнего форварда и супруги Полины родился сын, имя на данный момент неизвестно.
Казанский клуб в нынешнем сезоне КХЛ продолжает лидировать на «Востоке» и стал первой командой лиги, которая пробилась в плей-офф.
Пополнение! Поздравляем Кирилла и Полину Петровых с рождением сына! ? pic.twitter.com/cKLF159Np5— ХК Ак Барс (@hcakbars) January 21, 2021
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