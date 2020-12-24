Налимов подписал контракт с рижским «Динамо»
Вратарь Иван Налимов подписал контракт с рижским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
26-летний хоккеист заключил с клубом из Латвии соглашение до конца сезона-2020/21.
? Ivan Nalimov ?? #DinamoRiga pic.twitter.com/QjXF8tejTL— Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) December 24, 2020
В сезоне-2019/20 Налимов выступал за «Сочи», где провел 24 встречи, одержал 8 побед и дважды сыграв «на ноль». Летом 2020 года игрок заключил пробный контракт с «Куньлунем», но не смог пройти просмотр в китайской команде и находился в статусе свободного агента.
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