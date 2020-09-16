Г лавный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (6:3).

— Сегодня была хорошая игра, нам удалось забросить много шайб в первом периоде, — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ. — Наконец-то сегодня заработало наше большинство, которое мы реализовали трижды. Три выходных было у нас на отработку этого элемента, и мы хорошо поработали.