КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Наконец-то заработало наше большинство». Питерс — о победе над «Нефтехимиком»

16 сентября 2020, 04:02
Теги:

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (6:3).

— Сегодня была хорошая игра, нам удалось забросить много шайб в первом периоде, — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ. — Наконец-то сегодня заработало наше большинство, которое мы реализовали трижды. Три выходных было у нас на отработку этого элемента, и мы хорошо поработали.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир