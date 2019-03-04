Наиль Якупов: "Никогда не гнался за очками"

Нападающий СКА Наиль Якупов поделился впечатлениями от победы над "Спартаком" (3:2 ОТ) в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Армейцы после двух поражений дважды выиграли и сравняли счет в серии. К 16-й минуте третьего периода СКА вел 2:0, но пропустил дважды, и встреча перешла в овертайм.

– Дали сравнять, но всякое бывает. Команда играла до конца, – сказал Якупов. – Где-то, может, не повезло. Но самое главное – итог. Хорошо, что дотерпели. С нетерпением ждем игры дома при своих болельщиках.

Не попал в пустые в первом, да, но бывает так. В следующий раз попаду. Потом ведь попал. Первые очки набрал, но я за ними никогда не гнался. Плей-офф – совсем другая система. Сейчас каждый переживает за очки других игроков, которые идут в копилку, которые идут на победу. Конечно, я стараюсь. И переживал, что тут скрывать. Три игры без очков все-таки. Хорошо, что сегодня все получилось. Но важнее не набирать очки в каждой игре, а побеждать.

– Так и хотели под щитком попасть?

– Да какая уже разница?

– Знаете слабые места Гудачека?

– Конечно.

– Антон Белов после второго матча говорил о русском разгильдяйстве. Оно имело тут место?

– Нет. Ха-ха. (Игорь Еронко)

Трансляция матча "Спартак" - СКА