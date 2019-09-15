Наиль Якупов: «Это был идеальный бросок»

Нападающий СКА Наиль Якупов поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Йокеритом» (3:2) и прокомментировал свой гол в большинстве броском щелчком в девятку.

— Большинство наконец-то пошло. Почему?

— У нас во второй бригаде поменялись люди. А если первую взять — после каждой игры идут просмотры, ребята общаются, а иначе ничего не получится. Нужно постоянно просматривать, менять нюансы, обговаривать, прорабатывать. Меньшинство и большинство — очень важный аспект сейчас, потому что с маленькими площадками преимущество у того, кто хорошо играет в неравных составах.

— Когда забили — это был идеальный бросок?

— Конечно! Сто процентов.

— Для становления команды — насколько это важная победа?

— Конечно, важная. Мы не так много игр сыграли, а у нас уже два поражения. Три — многовато было бы. Да и вообще — отдавать очки дома, тем более что «Йокерит» принципиальный соперник, у нас с ним 4 матча будет. В таких играх от ножа показывается характер. И все пошло по плану.

— На Бывальцева не злитесь?

— За что?

— За ухо. (Бывальцев в матче с ЦСКА попал Якупову в голову, выполняя передачу, из-за чего пришлось зашивать ухо. — Прим. «СЭ»)

— Да нет. Бывает. Он же не хотел. Наверное, ха-ха. (Игорь Еронко)