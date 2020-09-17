«Надеюсь, бой с Конором будет не очень скоро». Квят пошутил про встречу с Макгрегором

Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», пошутил о встрече с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

В комментариях к посту Квята о совместной тренировке с Макгрегором гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци спросил у россиянина: «Когда у вас будет поединок?».

«Надеюсь, что не очень скоро», — ответил Квят на вопрос Джовинацци.