"Начинаем все сначала". Квартальнов - о поражении от "Сочи"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после поражения от "Сочи" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ (1:3) заявил, что его команде придется начинать все сначала.

- Начинаем все сначала, счет в серии 2:2. Теперь будем разыгрывать из 3-х игр, - приводит слова Квартальнова официальный сайт "Сочи". - Шесть новых игроков? Просто поставили других игроков. Мне это нечем объяснить. Кем-то были недовольны, кому-то дали отдохнуть.

Счет в серии является равным: 2:2. Следующий матч пройдет 5 марта в Ярославле.

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