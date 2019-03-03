"Начинаем сначала". Цулыгин - о поражении от "Металлурга"

Главный тренер "Салавата" Николай Цулыгин после поражения от "Металлурга" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ (1:2 ОТ) заявил, что его команде придется начинать все сначала.

- Счет в серии 2:2, начинаем сначала, - приводит слова Цулыгина официальный сайт "Салавата". - Хорошая и боевая игра, к сожалению, проиграли в овертайме. Готовимся к следующему матчу.

Панин и Сергеев? Если бы весь результат зависел от одной пары защитников, то мы бы их оставили вместе. Играет вся команда.

Счет в серии составляет 2:2. Следующий матч пройдет 5 марта в Магнитогорске.

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