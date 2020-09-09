Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Павел Торгаев ответил на вопросы журналистов после выездного поражения от магнитогорского «Металлурга» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Сложная игра, как и предыдущая, — отметил Торгаев. — Команда оказалась в непростой ситуации переда началом чемпионата. Сегодня мы надеялись, что сможем зацепить «Металлург», но немного не получилось. Из позитивного — ребята отдаются, имели шансы забить. Будем надеяться, что к домашним играм ребята наберут физические кондиции.

Марека Лангхамера сменили не потому, что он виноват в шайбах. У нас был план — дать вратарям сыграть по половине матча. То есть он должен был замениться в середине второго периода. Но Марек сказал, что может играть, и мы оставили его до конца периода. Радует, что оба вратаря набирают физические кондиции. Вокруг вратарей, наверное, и будет строится игра в следующих матчах.

— Есть ли шанс, что в первом домашнем матче с ЦСКА у «Амура» выйдут все легионеры?

?— Нет, на 90 процентов этого не будет. По моей информации, братья Загорна не успеют прилететь к этому матчу. (Михаил Скрыль)