«Мы знаем, что ты сделал прошлой осенью». Фанаты хоккейного «Спартака» — Наилю Измайлову
24 октября 2019, 22:50
Болещики хоккейного «Спартака» во время матча регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо» (3:1) вывесили баннер, посвященный бывшему вице-президенту ФК «Спартак» Наилю Измайлову. Сейчас функционер входит в совет правления «Торпедо».
— Мы знаем, что ты сделал прошлой осенью, — говорится на баннере.
«Привет», Наиль ,на шайбе)) pic.twitter.com/8GHNmqo4G4— Максон (@sauninmax) October 24, 2019
Напомним, 22 октября 2018 года «Спартак» уволил Массимо Карреру с поста главного тренера. Под руководством итальянца красно-белые выигрывали чемпионат России-2016/17, а также Суперкубок-2017.
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