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«Мы не устанем повторять!» Дерзкий твит «Динамо» после разгрома «Спартака»

28 декабря 2020, 22:21
28 декабря. Москва. «Спартак» — «Динамо» — 0:6. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 декабря. Москва. «Спартак» — «Динамо» — 0:6. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Московское «Динамо» в официальном Twitter опубликовало издевательский твит после разгрома «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 6:0.

«Мы не устанем повторять! Читать отчет, читать», — говорится в сообщении бело-голубых с намеком на известную нецензурную кричалку в адрес их принципиального соперника.

Также бело-голубые вспомнили сегодняшний клип футбольного «Динамо», где присутствует строчка «Не устанем мы повторять». Футбольные одноклубники предложили им прослушать трек шесть раз в честь шести шайб в ворота «Спартака».

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