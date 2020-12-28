«Мы не устанем повторять!» Дерзкий твит «Динамо» после разгрома «Спартака»
Московское «Динамо» в официальном Twitter опубликовало издевательский твит после разгрома «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 6:0.
«Мы не устанем повторять! Читать отчет, читать», — говорится в сообщении бело-голубых с намеком на известную нецензурную кричалку в адрес их принципиального соперника.
39 сэйвов Александра Еременко, хет-трик Дмитрия Яшкина и яркая победа в дерби!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) December 28, 2020
Мы не устанем повторять! Читать отчет, читать: https://t.co/o275H3Kp2C pic.twitter.com/3tIvrEg1Sv
Также бело-голубые вспомнили сегодняшний клип футбольного «Динамо», где присутствует строчка «Не устанем мы повторять». Футбольные одноклубники предложили им прослушать трек шесть раз в честь шести шайб в ворота «Спартака».
В честь такого вечера можно и шесть раз послушать ?— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 28, 2020
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