«Мы не устанем повторять!» Дерзкий твит «Динамо» после разгрома «Спартака»

Московское «Динамо» в официальном Twitter опубликовало издевательский твит после разгрома «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 6:0.

«Мы не устанем повторять! Читать отчет, читать», — говорится в сообщении бело-голубых с намеком на известную нецензурную кричалку в адрес их принципиального соперника.

39 сэйвов Александра Еременко, хет-трик Дмитрия Яшкина и яркая победа в дерби!



Мы не устанем повторять! Читать отчет, читать: https://t.co/o275H3Kp2C pic.twitter.com/3tIvrEg1Sv — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) December 28, 2020

Также бело-голубые вспомнили сегодняшний клип футбольного «Динамо», где присутствует строчка «Не устанем мы повторять». Футбольные одноклубники предложили им прослушать трек шесть раз в честь шести шайб в ворота «Спартака».