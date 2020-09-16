«Мы молодцы, что боролись до конца». Буцаев — о поражении от «Автомобилиста»
16 сентября 2020, 04:49
Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:6).
— Первый период «Автомобилист» использовал по-максимуму, забросили четыре шайбы, — приводит слова Буцаева официальный сайт КХЛ. - Мы молодцы, что боролись до конца. Много хороших моментов мы увидели сегодня в плане командной игры, в плане характера. Соперник нас наказал, против «Автомобилиста» всегда сложно играть.
Когда сыграем в оптимальном составе? У всех хоккеистов разная ситуация, они потихоньку начинают тренироваться.
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