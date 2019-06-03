Моуринью - про работу в России: "Это был отличный опыт, кроме "танцев" на льду в Балашихе"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью, подводя итоги сотрудничества с RT, прокомментировал свое падение во время символического вбрасывания на льду арены в подмосковной Балашихе на матче КХЛ "Авангард" – СКА.

– Мне не понравились (в ходе работы с RT) разве что "танцы" на льду в Балашихе, – цитирует Моуринью RT. – В целом это был отличный опыт. Я был очень рад почувствовать себя по другую сторону. Старался быть максимально открытым. Буду очень скучать по людям. Кто знает, возможно, в будущем еще доведется поработать вместе.