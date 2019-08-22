Московское «Динамо» обыграло «Витязь»
22 августа 2019, 17:18
Московское «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы обыграло «Витязь» со счетом 4:1.
Кубок мэра Москвы
«Витязь» (Подольск) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
Голы: Макеев — 3, 4:00 — 1:0. Полыгалов — 1 (Зайцев), 21:00 — 1:1. Игумнов — 1 (Шипачев), 38:00 — 1:2. Григорьев — 1, 39:00 — 1:3. Шипачев — 1, 51:00 — 1:4.
Вратари: Самонов — Кузнецов.
Судьи: Гофман, Сергеев.
22 августа. Москва. Арена «Мегаспорт».
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