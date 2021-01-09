Московское «Динамо» обыграло «Динамо» из Минска
9 января 2021, 19:27
Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей первую шайбу забросил Андрей Миронов, во втором периоде Иван Муранов упрочил победу москвичей.
Московское «Динамо» с 56 баллами занимает 4-е место в Западной конференции. «Динамо» Минск, набрав 51 очко, расположился строчкой ниже.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«ХК Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Миронов — 5 (бол., Тарасов, Ефремов), 3:17 — 1:0. Муранов — 4 (Игумнов), 29:59 — 2:0.
Вратари: Еременко — Фурх (59:29).
Штраф: 20 — 10.
Броски: 29 (8+10+11) — 28 (9+12+7).
Судьи: Бирин, Наумов.
9 января. Москва. «ВТБ Арена». 2535 зрителей.
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