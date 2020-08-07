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Морозов объяснил, почему КХЛ допускает к чемпионату ЦСКА и «Салават Юлаев»

18:56
Алексей Морозов. Фото photo.khl.ru
Алексей Морозов. Фото photo.khl.ru
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о допуске к чемпионату ЦСКА и «Салавата Юлаева», которые отказываются выплатить «налог на роскошь» за превышение потолка зарплат в прошлом сезоне.

 — Совет директоров принял решение, что все должны заплатить «налог на роскошь» за превышение потолка зарплат в прошлом сезоне. «Динамо» прислало письмо о том, что все оплатит. ЦСКА и «Салават» обратились в дисциплинарный комитет. Работаем в юридической плоскости. Решили допустить их к чемпионату, так как это уважаемые клубы, много игроков сборной, — отметил Морозов. (Михаил Зислис)

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