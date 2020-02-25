Минское «Динамо» установило антирекорд КХЛ по пропущенным шайбам

В матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» минское «Динамо» установило антирекорд лиги по пропущенным шайбам за сезон.

По ходу второго периода «Динамо» уступает «Локо» со счетом 1:2. Второй гол соперника стал для динамовцев 226-м пропущенным в сезоне. Это новый антирекорд КХЛ. В сезоне-2008/09 «Витязь» пропустил 225 шайб.

«Динамо» занимает последнее, 12-е место в Западной конференции, имея в активе 37 очков.