Минское «Динамо» расторгло контракт с Казьяниным
11:43
Минское «Динамо» рассталось с нападающим Ильей Казьяниным. Сотрудничество с форвардом прекращено по соглашению сторон, сообщает сайт клуба.
Илья Казьянин впервые сыграл за «зубров» в прошлом сезоне и в трех матчах отметился заброшенной шайбой. В нынешнем сезоне 20-летний форвард в играх КХЛ участия не принимал.
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/kontrakt-s-iley-kazyaninym-rastorgnut/
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