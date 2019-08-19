Минское «Динамо» будет делать ставку на молодых игроков

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о стратегии развития клуба и формирования состава.

— Прямо сейчас «Динамо» делает решительный шаг в будущее, мы кардинально меняем стратегию развития клуба, — приводит слова Баскова официальный сайт минчан. - При формировании состава мы в полной мере ощутили кадровый голод, который испытывает белорусский хоккей и национальная команда, как его вершина. Ставка на легионеров и возрастных хоккеистов помогла бы решить сиюминутные турнирные задачи, но, в конечном счете, привела бы к стратегическому поражению: через несколько лет «Динамо» и сборной стало бы еще труднее добиваться поставленных целей. Поэтому было принято решение омолодить состав.

На данный момент мы уже заключили долгосрочные контракты с десятью хоккеистами 19-22 лет, которые в перспективе способны вывести наш клуб и белорусский хоккей на новый уровень. Это Павел Денисов, Андрей Павленко, Артем Аносов, Игорь Мартынов, Дмитрий Дерябин, Иван Дроздов, Илья Литвинов, Вячеслав Грецкий, Никита Толопило, Александр Осипков. Я верю, что тренерский штаб во главе с Крэйгом Вудкрофтом и Михаилом Грабовским и Континентальная хоккейная лига — это идеальные условия для их развития и прогресса. Безусловно, рядом с молодежью должны быть и опытные игроки, которые могут помочь им и повести за собой. С теми, кто способен стать лидерами и наставниками, мы в ближайшее время также определимся.

К слову, этот список динамовской молодежи не окончательный. Не исключаю, что состав «Динамо» пополнят и другие талантливые ребята. Переговоры ведутся сразу по нескольким хоккеистам. Я уверен, что новое поколение белорусских игроков способно вывести наш хоккей на новый уровень. Надо им в этом помочь. Причем, речь не только о «Динамо», но и других белорусских клубах. Конечно, сделай мы это, например, пять лет назад, сейчас не столкнулись бы с подобными трудностями. Но тогда никто не хотел работать на долгосрочную перспективу, ведь это непростой путь, чреватый неудачами и поражениями.