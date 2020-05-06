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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

18:09
Дмитрий Босов. Фото «Ведомости».
Дмитрий Босов. Фото «Ведомости».
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Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство, сообщает РБК. Он был руководителем попечительского совета ХК «Сибирь» и генеральным спонсором «Ночной хоккейной лиги».

«Это правда, Босова нет в живых», — сказал один из знакомых бизнесмена.

Сообщается, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен.

Дмитрий Босов является владельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокугль». «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги». Его компании принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

Босов занимал 86 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes.

Дополнительная информация:

https://www.rbc.ru/society/06/05/2020/5eb2c8b19a7947886709a127

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