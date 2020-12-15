Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов удивлен высказываниями главного тренера казанского «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова относительно вызова игроков в национальную сборную России.

— Квартальнов сильно удивил своими высказываниями, — сказал Михайлов. — Для любого тренера огромная честь, что его игрока вызывают в национальную сборную. Кубок Первого канала — домашний этап Евротура. На него всегда собирается сильная команда, перед которой стоит задача победить. Международный календарь был обнародован довольно давно, было ясно, что в понедельник, за три дня до старта, игроки должны будут прибыть в расположение сборной. Что сейчас выражать свое недовольство? Да и вообще, комментировать работу штаба сборной не должен тренер клуба. Игроков он отпустить в сборную обязан! А что касается матча КХЛ между «Ак Барсом» и «Йокеритом», то он был перенесен, и его дата была согласована с руководством обоих клубов.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после матча с «Йокеритом» (4:1) высказал недовольство относительно раннего, по его мнению, вызова игроков в национальную команду. Специалист выразил удивление, что хоккеисты прибыли в расположение сборной в понедельник, в то время как первый матч Кубка Первого канала запланирован на четверг.