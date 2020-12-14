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Михайлис — о победе над «Трактором»: «Молодым ребятам предоставился шанс и они им воспользовались»

14 декабря 2020, 05:07
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:2).

«Хорошая игра, хороший настрой. Много энергии сегодня отдали, самоотдача была. Команда выполнила установку на матч, которая заключалась в том, чтобы играть агрессивно по всей площадке. Поэтому и результат пришел. Молодым ребятам предоставился шанс и они им воспользовались. Прогресс есть. Причины хорошей игры в большинстве? Мастерство хоккеистов, которые выходят на реализацию численного преимущества», — приводит слова Михайлиса официальный сайт КХЛ.

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