Михайлис даст оценку инциденту с Клещенко и Блэкером

Пресс-секретарь «Барыса» Евгений Акманов рассказал, когда главный тренер команды Юрий Михайлис прокомментирует инцидент, произошедший на тренировке команды, где Никита Клещенко сломал челюсть Джесси Блэкеру.

«На пресс-конференции после матча с «Салаватом Юлаевым» главный тренер Юрий Михайлис даст свои комментарии о произошедшем», — отметил представитель астанинского клуба в интервью Шайба.kz.

В Нур-Султане перед отъездом в Уфу на тренировке «Барыса» произошла драка между защитниками Джесси Блэкером и Никитой Клещенко.У канадского игрока обороны в результате нокаутирующего удара сломана челюсть.

Драка на тренировке команды КХЛ закончилась переломом челюсти канадского защитника // «Главный тренер боится иностранцев». Что происходит в «Барысе», где сломали челюсть канадскому защитнику